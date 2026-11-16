ВСУ за сутки уничтожили ещё 2560 российских оккупантов — Генштаб

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 15 ноября, украинские защитники уничтожили 2560 военнослужащих армии РФ.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 ноября потеряла:

личного состава – около 1 625 420 (+2 560) человек;

танков – 12 480 (+2) шт.;

боевых бронированных машин – 25 807 (+23) шт.;

артиллерийских систем – 52 464 (+63) шт.;

РСЗО – 2 278 (+4) шт.;

средств ПВО – 1 762 (+6) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 166 (+16) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 610 376 (+1 573) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 175 930 (+772) шт.;

специальной техники – 4 909 (+3) ед.

Источник: Генштаб

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также захватили документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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