ВСУ за сутки уничтожили ещё 2560 российских оккупантов — Генштаб
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 15 ноября, украинские защитники уничтожили 2560 военнослужащих армии РФ.
Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 625 420 (+2 560) человек;
- танков – 12 480 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 807 (+23) шт.;
- артиллерийских систем – 52 464 (+63) шт.;
- РСЗО – 2 278 (+4) шт.;
- средств ПВО – 1 762 (+6) шт.;
- самолетов – 452 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 166 (+16) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 610 376 (+1 573) шт.;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 175 930 (+772) шт.;
- специальной техники – 4 909 (+3) ед.
Источник: Генштаб
Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.
Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также захватили документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.
Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.