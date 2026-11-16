Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 15 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2560 żołnierzy armii Rosji.

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła, według stanu na 16 listopada:

personel – około 1 625 420 (+2 560) osób;

czołgów – 12 480 (+2) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 807 (+23) szt.;

systemów artyleryjskich – 52 464 (+63) szt.;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 278 (+4) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 762 (+6) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 166 (+16) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 610 376 (+1 573) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 175 930 (+772) szt.;

techniki specjalnej – 4 909 (+3) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z jednostki wywiadowczej. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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