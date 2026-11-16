据乌克兰武装部队总参谋部消息，在过去24小时内（11月15日），乌克兰守军消灭了2560名俄罗斯军队官兵。

截至11月16日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 625 420人（+2 560人）；

坦克——12 480 (+2) 辆；

装甲战斗车——25 807 (+23) 辆；

火炮系统——52 464（+63）门；

多管火箭炮系统——2 278（+4）套；

防空武器——1 762 (+6) 套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 166 (+16) 套；

作战-战术级无人机——610 376 (+1 573) 架；

巡航导弹——5 196 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2 (+0) 艘；

汽车及油罐车——175 930 (+772) 辆；

特种装备——4 909 (+3) 辆

来源：总参谋部

需要指出的是，占领军并未在哈尔科夫州东部发动强攻，而是试图渗透至后方。

乌克兰武装部队特种作战部队的战士俘虏了两名来自侦察部队的俄罗斯军人。在行动中，他们还缴获了可能包含重要情报的文件和通信设备。

尽管俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称 已占领该市， 但顿涅茨克州的科斯滕蒂诺夫卡 仍处于 乌克兰武装部队的控制之下 。

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