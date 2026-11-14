Вночі силам ППО вдалося збити або подавати 52 реактивні Shahed

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

За даними військових, під час нічної атаки Росія застосувала ударні БПЛА типу Shahed, зокрема 61 реактивний, безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму. До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 07:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 81 ворожий безпілотник. Серед них - 52 реактивні Shahed, а також «Гербери» та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на восьми локаціях. Ще на двох локаціях упали уламки збитих безпілотників.

Про це повідомляються Повітряні сили ЗС України.

Нагадаємо, російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.

Протягом дня 13 листопада окупанти майже 20 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований.