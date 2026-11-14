W nocy siłom obrony przeciwlotniczej udało się zestrzelić lub unieszkodliwić 52 drony Shahed

W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami bojowymi, w tym 61 odrzutowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość dronów, jednak część z nich dotarła do celów.

Według danych wojskowych podczas nocnego ataku Rosja wykorzystała drony uderzeniowe typu Shahed, w tym 61 dronów odrzutowych, drony „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

Wystrzelenia miały miejsce z kilku kierunków: z Briańska, Orła i Primorsko-Achtaarska na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także z tymczasowo okupowanego Doniecka i Gwardijskiego na Krymie. Do odparcia ataku powietrznego zaangażowano lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych na godz. 07:30 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 81 wrogich dronów. Wśród nich znalazło się 52 drony odrzutowe typu Shahed, a także drony typu „Gerbera” oraz inne typy dronów.

Jednocześnie odnotowano trafienia środków ataku powietrznego w ośmiu lokalizacjach. W dwóch kolejnych lokalizacjach spadły szczątki zestrzelonych dronów.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że 13 listopada rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili atak na stację benzynową w obwodzie czernihowskim.

W ciągu dnia 13 listopada okupanci prawie 20 razy ostrzeliwali rejon nikopolski w obwodzie dniepropetrowskim.

W miejscowości Bandurka w obwodzie mykolaivskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku uderzenia uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony.