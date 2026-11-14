昨晚，防空部队成功击落或迫使52架“沙赫德”无人机坠落

11月14日凌晨，俄军出动96架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括61架喷气式无人机。防空部队成功击落了大部分无人机，但其中部分仍击中了目标。

据军方消息，在此次夜间袭击中，俄罗斯动用了“Shahed”型攻击无人机（其中包括61架喷气式无人机）、“赫尔伯”无人机以及“帕罗迪亚”诱饵无人机。

无人机从多个方向发射：包括俄罗斯境内的布良斯克、奥廖尔和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克，以及克里米亚半岛上被临时占领的顿涅茨克和格瓦尔迪耶斯基。 乌克兰国防军出动了航空兵、防空导弹部队、电子战分队和无人机系统，以及机动火力小组，共同击退了此次空中袭击。

据截至07:30的初步数据，乌克兰防空部队击落或压制了81架敌方无人机。其中包括52架“Shahed”喷气式无人机，以及“Gerbera”和其他类型的无人机。

与此同时，记录到8处地点遭到空中袭击。另有2处地点发现了被击落无人机的残骸。

乌克兰武装部队空军通报了上述情况。

需要指出的是，11月13日，俄罗斯侵略者对切尔尼戈夫州的一座加油站发动了袭击。

11月13日当天，占领军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的尼科波尔区进行了近20次炮击。

在尼古拉耶夫州班杜尔卡村，一架俄罗斯无人机击中了班杜尔卡食用油提取厂。此次袭击导致四座葵花籽油储罐受损，其中一座被完全摧毁。