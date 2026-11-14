Ночью силам ПВО удалось сбить или сбить 52 реактивных дрона Shahed

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, в том числе 61 реактивным. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.

По данным военных, во время ночной атаки Россия применила ударные БПЛА типа Shahed, в частности 61 реактивный, беспилотники «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Брянска, Орла и Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму. К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 07:30, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 81 вражеский беспилотник. Среди них — 52 реактивных Shahed, а также «Герберы» и дроны других типов.

В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения в восьми точках. Еще в двух точках упали обломки сбитых беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Напомним, 13 ноября российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции в Черниговской области.

В течение дня 13 ноября оккупанты почти 20 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

В селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник попал в Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен.