W Kijowie szczątki rosyjskich dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach

W wyniku porannego i popołudniowego ataku Rosji na Kijów 14 listopada szczątki dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach stolicy.



„W dzielnicy Holosiivskyi odłamki dronów spadły na teren państwowej placówki medycznej. Nie doszło do pożaru. Służby ratownicze są w drodze na miejsce zdarzenia. W dzielnicy Solomianskiej szczątki spadły na teren otwarty. Nie ma pożaru” – poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Przypomnijmy, że od rana 14 listopada Kijów jest atakowany przez rosyjskie drony. O godz. 09:04 w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny.

W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami uderzeniowymi, w tym 61 odrzutowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość bezzałogowców, jednak część z nich dotarła do celów.

W nocy z 13 na 14 listopada w wyniku rosyjskiego ataku wybuchł pożar w placówce medycznej w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy. Jedna osoba odniosła obrażenia, a kolejne 30 osób ewakuowano z budynku.

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