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Służby wywiadowcze ostrzegły przed przygotowywanymi przez Rosję nowymi masowymi atakami

UA NEWS 15 listopada 2026 22:00
Służby wywiadowcze ostrzegły przed przygotowywanymi przez Rosję nowymi masowymi atakami

Ukraiński wywiad odnotował przygotowania rosyjskich wojsk do nowych zmasowanych ataków, w związku z czym kluczowym priorytetem Ukrainy podczas najbliższego spotkania w formacie „Ramstein” będzie wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. 

„Naszym priorytetem jest obrona przeciwlotnicza, a partnerzy powinni skupić się na pociskach do systemów „Patriot” i „Nasams”. Rosyjskie zagrożenie balistyczne pozostaje bardzo, bardzo poważne. Mamy informacje wywiadowcze o przygotowywaniu nowych ataków” – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu 15 listopada. 

Głowa państwa zaznaczyła również, że Ukraina nadal zwiększa produkcję dronów i zablokowała już ponad 55% rosyjskich mocy przerobowych rafinerii ropy naftowej, a straty armii RF w październiku przekroczyły 50 tysięcy zabitych i rannych.

Źródło: kanał Telegram prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Zełenski opowiedział o taktyce precyzyjnych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną poszczególnych regionów. Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej. 

15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu

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