Розвідка попередила про підготовку росією нових масованих ударів

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Українська розвідка зафіксувала підготовку російських військ до нових масованих атак, у зв'язку з чим ключовим пріоритетом України на найближчій зустрічі у форматі «Рамштайн» стане посилення протиповітряної оборони.

«Наші пріоритети — ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для "Петріотів", для "Насамсів". Російська балістична загроза залишається дуже, дуже серйозною. Є інформація від розвідки про підготовку нових ударів», — заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 листопада.

Глава держави також зазначив, що Україна продовжує нарощувати виробництво безпілотників і вже зупинила понад 55% російських нафтопереробних потужностей, а втрати армії рф за жовтень перевищили 50 тисяч осіб убитими та пораненими.

Джерело: телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів про тактику прицільних ударів рф по енергетиці окремих регіонів. росія застосовує тактику концентрованих атак, обираючи окремі регіони України як ціль та протягом кількох діб завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі.

Російські війська 15 листопада атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики.

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