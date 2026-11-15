Разведка предупредила о подготовке Россией новых массированных ударов

Украинская разведка зафиксировала подготовку российских войск к новым массированным атакам, в связи с чем ключевым приоритетом Украины на ближайшей встрече в формате «Рамштайн» станет укрепление противовоздушной обороны.

«Наши приоритеты — ПВО, и партнерам нужно сосредоточиться на ракетах для «Пэтриотов», для «Насамсов». Российская баллистическая угроза остается очень, очень серьезной. Есть информация от разведки о подготовке новых ударов», — заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 ноября.

Глава государства также отметил, что Украина продолжает наращивать производство беспилотников и уже остановила более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а потери армии РФ за октябрь превысили 50 тысяч человек убитыми и ранеными.

Источник: Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о тактике прицельных ударов РФ по энергетике отдельных регионов. Россия применяет тактику концентрированных атак, выбирая отдельные регионы Украины в качестве цели и в течение нескольких суток нанося удары по их энергетической инфраструктуре.

15 ноября российские войска атаковали энергетический объект, в результате чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества.

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