Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły ataki na zakład chemiczny w Tatarstanie oraz na przedsiębiorstwo „Monolit” w obwodzie briańskim

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Ministerstwo Obrony oficjalnie potwierdziły zniszczenie zakładu petrochemicznego „Niżnekamskneftechim” oraz rafinerii w Niżnekamsku w Tatarstanie, położonych w głębi terytorium Federacji Rosyjskiej w odległości 1200 km, a także zakładu „Monolit” w obwodzie briańskim.

„Każdy przestój takich zakładów oznacza mniej opon do pojazdów transportujących amunicję na front, mniej gumowych części do pojazdów opancerzonych i lotnictwa, mniej surowców dla przemysłu rakietowego oraz mniej paliwa dla armii Rosji”, — tak wyjaśniono znaczenie tej operacji w Sztabie Generalnym.

Zakłady w Tatarstanie wytwarzają codziennie produkty o wartości 36 mln dolarów, w tym kauczuki syntetyczne do paliwa stałego rakiet balistycznych „Iskander”, natomiast fabryka „Monolit” w Trubczewsku specjalizuje się w produkcji śmigłowców i podzespołów dla rosyjskiego lotnictwa.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 14 na 15 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na dwa zakłady przemysłowe w Tatarstanie oraz zakład kompleksu wojskowo-przemysłowego w obwodzie briańskim w Rosji. Na terenie trafionych obiektów wybuchły pożary. Wśród celów znalazł się jeden z największych kompleksów petrochemicznych w Europie oraz zakład produkujący statki powietrzne, w tym śmigłowce.

W nocy z 14 na 15 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na lotnisko wojskowe „Achhtubinsk” w obwodzie astrachańskim w Rosji oraz na port dronów w pobliżu miejscowości Cymbulowa w obwodzie orłowskim.

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