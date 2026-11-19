W Rosji wprowadzono tymczasowe zawieszenie wydawania licencji na nowe programy edukacyjne prywatnych uczelni do września 2027 roku. Po zakończeniu moratorium prywatne uczelnie będą musiały uzgadniać uruchomienie każdego kierunku studiów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej.

Odpowiednie poprawki do ustawy „O edukacji” zostały przedłożone w Dumie Państwowej pod przewodnictwem przewodniczących obu izb parlamentu, Walentyny Matwijenko i Wiaczesława Wołodina. Zgodnie z dokumentem resort będzie sprawdzał, czy kierunki studiów proponowane przez prywatne uczelnie są zgodne z „celami polityki państwowej w dziedzinie szkolnictwa wyższego”, a także z „zadaniami w zakresie przywództwa technologicznego i zapewnienia kadr dla priorytetowych kierunków rozwoju”.

Negatywna opinia ministerstwa stanie się oficjalną podstawą do odmowy wydania licencji. Ponadto projekt ustawy przewiduje cofnięcie licencji dla programów, które od ponad dwóch lat nie posiadają akredytacji państwowej – a będzie ona przyznawana oddzielnie dla każdego kierunku studiów, a nie dla grupy kierunków.

Jak zauważają rosyjskie media, zaostrzenie kontroli nad prywatnymi uczelniami wiąże się z dotkliwym niedoborem kadr w przedsiębiorstwach obronnych i przemysłowych Federacji Rosyjskiej. Wcześniej szef Ministerstwa Edukacji i Nauki RF Walerij Falkow skarżył się na „nadmiar osób z wyższym wykształceniem”, co rzekomo szkodzi gospodarce, a Władimir Putin zażądał, aby do 2028 roku przygotowano około miliona specjalistów w zawodach robotniczych. W wyniku wprowadzonych państwowych regulacji dotyczących rekrutacji w 2026 r. liczba studentów studiujących na własny koszt na 40 kierunkach w Rosji zmniejszyła się już o 28% (prawie o 100 tysięcy osób). Jednocześnie brak państwowych kredytów studenckich w prywatnych uczelniach pozbawia ich studentów prawa do odroczenia poboru do rosyjskiej armii.

Źródło: Kommersant.

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