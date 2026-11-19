俄罗斯已决定暂时暂停向私立大学颁发新教育项目的许可证，该禁令将持续至2027年9月。禁令期满后，私立高校开设每个专业都须征得俄罗斯联邦科学和高等教育部批准。

由议会两院议长瓦伦蒂娜·马特维延科和维亚切斯拉夫·沃洛金领衔，相关《教育法》修正案已提交至国家杜马。 根据该文件，该部将审查私立院校提出的专业是否符合“高等教育领域的国家政策目标”，以及“在技术领导力和优先发展领域的人才保障方面的任务”。

若教育部给出否定结论，将成为拒绝颁发许可证的正式依据。 此外，该法案规定，对于超过两年未获得国家认证的课程，将吊销其许可证——且认证将针对每个专业单独颁发，而非按专业组别统一颁发。

据俄罗斯媒体指出，加强对私立高校的监管与俄罗斯国防和工业企业人才严重短缺有关。 此前，俄罗斯教育与科学部长瓦列里·法尔科夫曾抱怨“高等教育人才过剩”，称这据称对经济造成损害， 而弗拉基米尔·普京则要求在2028年前培养约100万名技术工人。 由于2026年实施了招生国家监管政策，俄罗斯40个专业中自费学生的数量已减少了28%（近10万人）。 与此同时，私立高校无法获得国家贷款，导致其学生丧失了推迟应征入伍俄罗斯军队的权利。

来源：《商业日报》。

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