В России инициировали временную приостановку выдачи лицензий на новые образовательные программы частных университетов до сентября 2027 года. По окончании моратория частным вузам придётся согласовывать открытие каждой специальности с Министерством науки и высшего образования РФ.

Соответствующие поправки в закон «Об образовании» внесли в Госдуму во главе со спикерами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Согласно документу, ведомство будет проверять, соответствуют ли предлагаемые частными учебными заведениями специальности «целям государственной политики в сфере высшего образования», а также «задачам технологического лидерства и кадрового обеспечения приоритетных направлений развития».

Отрицательное заключение министерства станет официальным основанием для отказа в лицензировании. Кроме того, законопроект предусматривает аннулирование лицензий для программ, которые более двух лет не имеют государственной аккредитации — а её будут выдавать отдельно на каждую специальность, а не на группу направлений.

Как отмечают российские СМИ, ужесточение контроля над частными вузами связано с острым дефицитом кадров на оборонных и промышленных предприятиях РФ. Ранее глава Минобразования и науки РФ Валерий Фальков жаловался на «избыток людей с высшим образованием», что якобы наносит ущерб экономике, а Владимир Путин потребовал к 2028 году подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий. Из-за введенного государственного регулирования набора в 2026 году количество студентов на платном обучении по 40 специальностям в России уже сократилось на 28% (почти на 100 тысяч человек). В то же время отсутствие госкредитования в частных вузах лишает их студентов права на отсрочку от призыва в российскую армию.

Источник: Коммерсантъ.

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