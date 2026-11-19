45-letnia Wiktoria z 111. brygady TrO odniosła ciężkie rany w lutym 2025 roku podczas ewakuacji żołnierza. Rosyjski dron FPV zaatakował samochód, w którym znajdowała się medyczka. Osiem odłamków trafiło ją w głowę, szyję i obie nogi.

Wiktoria pochodzi z obwodu donieckiego. Przed rozpoczęciem pełnej inwazji pracowała jako pielęgniarka na oddziale chirurgicznym, a jeszcze podczas operacji antyterrorystycznej (ATO) pomagała rannym ukraińskim obrońcom. Po wybuchu wojny natychmiast postanowiła wstąpić do wojska.

Po długotrwałym leczeniu i rekonwalescencji powróciła do służby. Od października 2025 roku Wiktoria pełni służbę jako medyk w 2. batalionie 111. oddzielnej brygady TrO.

Za męstwo i poświęcenie została uhonorowana kilkoma odznaczeniami. W domu na żołnierkę czekają mama i dwie córki. Jej mąż również służy w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Pomimo tego, co przeszła, „Mama” nie planuje opuszczać armii i chce kontynuować służbę nawet po zakończeniu wojny.

Źródło: 111. Samodzielna Brygada Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że według stanu na godz. 22:00 6 listopada na froncie doszło do 180 starć bojowych. Wojska rosyjskie przeprowadziły 53 naloty, zrzuciły 170 kierowanych bomb lotniczych i wykorzystały ponad 3,6 tysiąca dronów-kamikadze.

W ostatnich dniach operatorzy oddziału SHADOW PACK 3. oddzielnego pułku Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, przy wsparciu załóg bezzałogowych statków powietrznych, przeprowadzili udaną operację oczyszczania rosyjskich pozycji bezpośrednio na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Siły Zbrojne Ukrainy posunęły się naprzód w obwodach sumskim i donieckim i powstrzymały natarcia Rosjan — ISW

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