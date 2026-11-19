2025年2月，来自陆军第111旅的45岁维多利亚在撤离一名军人时身受重伤。一架俄罗斯FPV无人机袭击了这名医护人员所在的车辆。 八块弹片击中了她的头部、颈部和双腿。

维多利亚来自顿涅茨克州。在全面入侵之前，她曾在外科病房担任护士，并在反恐行动期间协助救治受伤的乌克兰守卫者。大规模战争爆发后，她立即决定参军。

经过长时间的治疗和康复，她重返岗位。自2025年10月起，维多利亚在陆军第111独立旅第2营担任医务人员。

因其英勇无畏和无私奉献，她荣获了多项奖章。家中，母亲和两个女儿都在等待这位女军人的归来。她的丈夫同样在乌克兰武装部队服役。

尽管经历了这一切，“妈妈”并不打算离开军队，甚至希望在战争结束后继续服役。

来源：乌克兰武装部队领土防卫部队第111独立旅。

需要指出的是，截至11月6日22:00，前线共发生180起交火事件。 俄军发动了53次空袭，投下170枚制导炸弹，并动用了超过3600架自杀式无人机。

近日，在无人机机组人员的支持下，乌克兰武装部队特种作战部队第3独立团“SHADOW PACK”分队的操作员，直接在俄罗斯境内成功执行了清剿俄军阵地的行动。

乌克兰武装部队在苏梅州和顿涅茨克州推进，并挫败了俄军的进攻——ISW

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