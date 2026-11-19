45-летняя Виктория из 111-й бригады ТрО получила тяжелые ранения в феврале 2025 года во время эвакуации военнослужащего. Российский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась медик. Восемь осколков попали ей в голову, шею и обе ноги.

Виктория родом из Донецкой области. До полномасштабного вторжения работала медсестрой в хирургическом отделении, а еще во время АТО помогала раненым украинским защитникам. После начала большой войны сразу решила вступить в армию.

После длительного лечения и реабилитации она вернулась на службу. С октября 2025 года Виктория работает медиком 2-го батальона 111-й отдельной бригады ТрО.

За мужество и самоотверженность она была удостоена нескольких наград. Дома военную ждут мама и две дочери. Ее муж также служит в ВСУ.

Несмотря на пережитое, «Мама» не планирует уходить из армии и хочет продолжать службу даже после окончания войны.

Источник: 111-я отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, что по состоянию на 22:00 6 ноября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Российские войска нанесли 53 авиаудара, сбросили 170 управляемых авиабомб и задействовали более 3,6 тысячи дронов-камикадзе.

На днях операторы подразделения SHADOW PACK 3-го отдельного полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины при поддержке экипажей беспилотных летательных аппаратов провели успешную операцию по зачистке российских позиций непосредственно на территории РФ.

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