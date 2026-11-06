Спецпризначенці зачистили ворожі позиції на території росії та вилучили документи противника

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Оператори підрозділу SHADOW PACK 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за підтримки екіпажів безпілотних літальних апаратів провели успішну операцію із зачистки російських позицій безпосередньо на території рф.

Під час виходу спецпризначенці ліквідували особовий склад противника, а також захопили важливі військові документи та засоби зв’язку ворога. Відео бойової роботи опублікувало Командування ССО ЗСУ.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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