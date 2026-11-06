Operatorzy oddziału SHADOW PACK 3. oddzielnego pułku Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, przy wsparciu załóg bezzałogowych statków powietrznych, przeprowadzili udaną operację oczyszczenia rosyjskich pozycji bezpośrednio na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Podczas akcji żołnierze sił specjalnych zlikwidowali personel wroga, a także przejęli ważne dokumenty wojskowe i środki łączności przeciwnika. Nagranie z akcji bojowej opublikowało Dowództwo Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Źródło: Dowództwo Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły Zbrojne Ukrainy posunęły się naprzód w obwodach sumskim i donieckim i powstrzymały natarcia Rosjan — ISW

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 strategicznych obiektów w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim; odnotowano zniszczenia.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

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