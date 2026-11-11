W Centrum Prasowym wyjaśniono, jakich informacji nie wolno publikować po ostrzale

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji wraz z Biurem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy uruchomiło kampanię informacyjną, której celem jest przypomnienie o znaczeniu ochrony informacji po rosyjskich ostrzałach.

W Centrum ostrzega się, że opublikowane zdjęcia, nagrania wideo, a nawet wiadomości na czatach mogą stać się źródłem informacji dla Rosjan. Takie materiały pomagają wrogowi oceniać skutki ataków, gromadzić dane wywiadowcze i planować nowe ataki.

Osobno eksperci ostrzegają przed ofertami pieniężnymi w zamian za zdjęcia, filmy lub inne informacje dotyczące skutków ostrzałów.

W ramach kampanii Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji wyjaśnia, jakich konkretnie danych nie wolno rozpowszechniać oraz jak postępować, jeśli za ich przekazanie oferuje się wynagrodzenie. Odpowiednie zalecenia opublikowano w infografice.

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji

Centrum wykryło kampanię rozpowszechniającą fałszywe informacje na temat wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W Centrum wyjaśniono, dlaczego Putin terroryzuje Kijów i obwód kijowski.

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