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W obwodzie dniepropetrowskim trzy osoby ucierpiały w wyniku rosyjskich ataków

UA NEWS 12 listopada 2026 19:27
W obwodzie dniepropetrowskim trzy osoby ucierpiały w wyniku rosyjskich ataków

W ciągu dnia 12 listopada rosyjscy najeźdźcy ponad 40 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. 

Trzy osoby odniosły rany, wszystkie są leczone ambulatoryjnie.

 W rejonie nikopolskim ostrzałowi poddano gminy Nikopol, Marganetska, Myriwska, Pokrowska i Czerwonogrygorowska. Uszkodzono budynki wielorodzinne i domy prywatne, sklep oraz autobus.

W gminie Chumakowskiej w rejonie Dnieprowskim w wyniku ataku zniszczono gospodarstwo rolne, zginęło około 20 krów.

Rosjanie zaatakowali również gminy Zelenodolsk i Hrushevsk w rejonie Krywego Rołu. Uszkodzono tam dom prywatny i budynek gospodarczy.

Źródło: Oleksandr Hanzha, przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej (Telegram).

Rosyjscy okupanci nadal atakują elektrownie i sieci, przez które energia elektryczna dociera do miasta. 

Sekretarz generalny ONZ António Guterres zdecydowanie potępił rosyjski atak na Dniepr, w wyniku którego zginęło 15 osób, w tym dzieci. Poinformował o tym 30 października rzecznik sekretarza generalnego Stéphane Dujarric. Podkreślił, że nie jest to odosobniony przypadek, a rosyjskie ataki na ukraińskie miasta stanowią naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

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