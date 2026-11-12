На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали троє людей

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Протягом дня 12 листопада російські загарбники понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

Поранення дістали троє людей, усі вони лікуються амбулаторно.

У Нікопольському районі під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, магазин та автобус.

У Чумаківській громаді Дніпровського району внаслідок атаки понівечене агропідприємство, загинули близько 20 корів.

Також росіяни атакували Зеленодольську та Грушівську громади Криворізького району. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Джерело: Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОВА (Telegram).

Російські окупанти продовжують бити по електростанціях і мережах, через які електроенергія надходить до міста.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив російську атаку на Дніпро, внаслідок якої загинули 15 людей, зокрема діти. Про це 30 жовтня заявив речник генсека Стефан Дюжаррік. Він наголосив, що це не поодинокий випадок, а російські удари по українських містах порушують міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

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