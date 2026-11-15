Росіяни за добу обстріляли 33 населені пункти Херсонщини

Протягом минулої доби російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області. Під ударами були житлові квартали, пошкоджені два приватні будинки та автомобіль. Загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Російські військові застосовували безпілотники, авіацію та артилерію. Під обстрілами опинилися громади як поблизу лінії фронту, так і населені пункти на правобережжі області. Зокрема, російські атаки зафіксували в Антонівці, Зеленівці, Придніпровському, Садовому, Станіславі, Олександрівці, Широкій Балці, Дар'ївці, Іванівці, Інгульці, Інгулівці, Микільському, Новотягинці, Понятівці, Токарівці, Ульянівці, Чайчиному, Дніпровському, Кізомисі та Новодмитрівці.

Також під вогнем були Берислав, Зміївка, Костомарове, Чарівне, Милове, Новокаїри, Осокорівка, Золота Балка, Новорайськ, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон. Пошкоджені будинки та автомобіль. За інформацією ОВА, російські військові били по житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджено два приватні будинки та один автомобіль.

Попри обстріли, загиблих і поранених серед цивільного населення за минулу добу не зафіксували. Чотирьох людей евакуювали зі звільнених громад. Окрім наслідків обстрілів, в ОВА повідомили про евакуацію жителів регіону. За минулу добу зі звільнених громад Херсонщини вивезли чотирьох людей.

Місцева влада продовжує закликати жителів прифронтових населених пунктів виїжджати до безпечніших районів, адже російські війська регулярно атакують цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Упродовж доби внаслідок російських атак на населені пункти Херсонської міської громади загинув один мирний житель. Ворог застосовував авіацію, артилерію та безпілотники, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, повідомив 12 листопада начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

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