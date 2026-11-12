Російський дрон атакував Херсон, є загибла

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Уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

За даними прокуратури, російський безпілотник вдарив по жінці близько 04:40. Потерпілу госпіталізували, однак, попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

Раніше в Херсонській ОВА повідомляли, що під час атаки на Корабельний район постраждала місцева жителька 1968 року народження. У неї діагностували вибухову травму та уламкові поранення рук і ніг.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Прокуратура встановлює обставини російського удару, внаслідок якого загинула мирна жителька Херсона.

Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та Херсонська обласна прокуратура.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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