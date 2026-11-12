Rosyjski dron zaatakował Cherson, jest ofiara śmiertelna

Rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka tej dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

Według danych prokuratury rosyjski dron uderzył w kobietę około godziny 04:40. Poszkodowaną przewieziono do szpitala, jednak pomimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować.

Wcześniej w Administracji Obwodowej w Chersoniu poinformowano, że podczas ataku na dzielnicę Korabelny ucierpiała mieszkanka miasta urodzona w 1968 roku. Zdiagnozowano u niej uraz wybuchowy oraz rany od odłamków na rękach i nogach.

Organy ścigania wszczęły dochodzenie w sprawie zbrodni wojennej, która doprowadziła do śmierci człowieka.

Prokuratura ustala okoliczności rosyjskiego ataku, w wyniku którego zginęła cywilna mieszkanka Chersoniu.

Poinformowały o tym Obwodowa Administracja Wojskowa w Chersoniu oraz Obwodowa Prokuratura w Chersoniu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz zabudowę mieszkaniową w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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