Российский дрон атаковал Херсон, есть погибшая

Утром 12 ноября российский беспилотник нанес удар по Корабельному району Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

По данным прокуратуры, российский беспилотник поразил женщину около 04:40. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

Ранее в Херсонской ОГА сообщали, что во время атаки на Корабельный район пострадала местная жительница 1968 года рождения. У неё диагностировали взрывную травму и осколочные ранения рук и ног.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

Прокуратура устанавливает обстоятельства российского удара, в результате которого погибла мирная жительница Херсона.

Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и Херсонская областная прокуратура.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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