За сутки россияне обстреляли 33 населённых пункта Херсонской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали 33 населённых пункта Херсонской области. Под ударами оказались жилые кварталы, повреждены два частных дома и автомобиль. Погибших и раненых среди мирных жителей нет.

Российские военные применяли беспилотники, авиацию и артиллерию. Под обстрелами оказались как населенные пункты вблизи линии фронта, так и населенные пункты на правобережье области. В частности, российские атаки были зафиксированы в Антоновке, Зеленовке, Приднепровском, Садовом, Станиславе, Александровке, Широкой Балке, Дарьевке, Ивановке, Ингульце, Ингулевке, Никольском, Новотягинке, Понятовке, Токаровке, Ульяновке, Чайчином, Днепровском, Кизомисе и Новодмитровке.

Также под обстрелом оказались Берислав, Змиевка, Костомарово, Чаривное, Милово, Новокаиры, Осокоровка, Золотая Балка, Новорайск, Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Казацкое и город Херсон. Повреждены дома и автомобиль. По информации ОВА, российские военные обстреливали жилые кварталы. В результате атак повреждены два частных дома и один автомобиль.

Несмотря на обстрелы, погибших и раненых среди гражданского населения за прошедшие сутки не зафиксировано. Четыре человека были эвакуированы из освобожденных общин. Помимо последствий обстрелов, в ОВА сообщили об эвакуации жителей региона. За прошедшие сутки из освобожденных населенных пунктов Херсонской области вывезли четырех человек.

Местные власти продолжают призывать жителей прифронтовых населенных пунктов выезжать в более безопасные районы, ведь российские войска регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

За сутки в результате российских атак на населенные пункты Херсонской городской общины погиб один мирный житель. Враг применял авиацию, артиллерию и беспилотники, повреждения получили многоквартирные дома, сообщил 12 ноября начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

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