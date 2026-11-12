Російські обстріли Херсонської громади забрали життя людини

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Упродовж доби внаслідок російських атак на населені пункти Херсонської міської громади загинув один мирний житель. Ворог застосовував авіацію, артилерію та безпілотники, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, повідомив 12 листопада начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Під ударами російської авіації, ствольної артилерії та безпілотників опинилися три населені пункти громади – Херсон, Комишани та Антонівка.

Через розриви авіабомб, снарядів і улучання дронів пошкоджено житлову забудову: руйнувань зазнали квартири в багатоповерхівках та приватні будинки жителів.

На місцях улучань працюють рятувальники, комунальники та поліцейські, які фіксують воєнні злочини російської армії.

Джерело: Шанько Ярослав

Уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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