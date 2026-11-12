Rosyjskie ostrzały gminy Chersonińskiej spowodowały śmierć jednej osoby

W ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskich ataków na miejscowości należące do gminy miejskiej Chersonu zginął jeden mieszkaniec cywilny. Wróg wykorzystał lotnictwo, artylerię i drony, w wyniku czego uszkodzeniu uległy budynki wielorodzinne – poinformował 12 listopada szef samorządu miejskiego w Chersoniu Jarosław Szanko.

Atakom rosyjskiego lotnictwa, artylerii lądowej i dronów zostały poddane trzy miejscowości gminy – Chersoń, Komyshany i Antonówka.

W wyniku wybuchów bomb lotniczych, pocisków i trafień dronów uszkodzono zabudowę mieszkaniową: zniszczeniu uległy mieszkania w wieżowcach oraz prywatne domy mieszkańców.

W miejscach trafień pracują ratownicy, służby komunalne i policjanci, którzy dokumentują zbrodnie wojenne rosyjskiej armii.

Źródło: Jarosław Szanko

Rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężko ranna została miejscowa mieszkanka, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

Czytaj nas na