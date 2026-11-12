Российские обстрелы Херсонской общины унесли жизнь одного человека

За сутки в результате российских атак на населенные пункты Херсонской городской общины погиб один мирный житель. Враг применил авиацию, артиллерию и беспилотники, повреждения получили многоквартирные дома, сообщил 12 ноября начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Под ударами российской авиации, ствольной артиллерии и беспилотников оказались три населенных пункта общины — Херсон, Комышаны и Антоновка.

В результате взрывов авиабомб, снарядов и попаданий дронов повреждена жилая застройка: разрушениям подверглись квартиры в многоэтажках и частные дома жителей.

На местах попаданий работают спасатели, коммунальщики и полицейские, которые фиксируют военные преступления российской армии.

Источник: Шанько Ярослав

Утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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