Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є руйнування

Увечері 14 листопада російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Під ударами опинилися Дніпро, громади Нікопольського, Павлоградського та Синельниківського районів. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобіль, гараж і транспортна інфраструктура.

Російські військові били по області з вечора. Атаки зачепили як обласний центр, так і кілька громад у різних районах регіону. У самому Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджена транспортна інфраструктура. В ОВА не уточнили, про який саме об'єкт ідеться та наскільки серйозні руйнування. Також наслідки обстрілу зафіксували в Підгороднянській громаді. Там понівечена приватна оселя.

На Нікопольщині пошкоджений супермаркет

На Нікопольщині російські війська цілили по районному центру — Нікополю — та Покровській громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджений супермаркет.

Ще один удар припав на Вербківську громаду Павлоградського району. Там пошкоджений приватний будинок.

У Синельниківському районі пошкоджені будинок, авто та гараж

Російські обстріли також зачепили Миколаївську та Петропавлівську громади Синельниківського району. За інформацією Олександра Ганжі, там понівечені приватний будинок, автомобіль і гараж.

Отже, за один вечір російські атаки пошкодили житлові будинки та цивільні об'єкти одразу в кількох районах Дніпропетровщини. Інформації про загиблих або поранених у цьому повідомленні ОВА немає. Про це 15 листопада повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Упродовж дня 14 листопада російська армія завдала майже 30 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та ракети, внаслідок атак одна людина загинула, ще 13 дістали поранення.

Від вечора 12 листопада російські війська обстрілювали два райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа.

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