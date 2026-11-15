Враг нанес удары по четырём районам Днепропетровской области, зафиксированы разрушения
Вечером 14 ноября российские войска более 10 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области. Под ударами оказались Днепр, населенные пункты Никопольского, Павлоградского и Синельниковского районов. В результате обстрелов повреждены частные дома, магазин, автомобиль, гараж и транспортная инфраструктура.
Российские военные обстреливали область с вечера. Атаки затронули как областной центр, так и несколько общин в разных районах региона. В самом Днепре в результате российской атаки повреждена транспортная инфраструктура. В ОГА не уточнили, о каком именно объекте идет речь и насколько серьезны разрушения. Также последствия обстрела зафиксировали в Подгороднянской общине. Там поврежден частный дом.
В Никопольском районе поврежден супермаркет
В Никопольском районе российские войска наносили удары по районному центру — Никополю — и Покровской общине. В результате обстрелов поврежден супермаркет.
Еще один удар пришелся на Вербковскую общину Павлоградского района. Там поврежден частный дом.
В Синельниковском районе повреждены дом, автомобиль и гараж
Российские обстрелы также затронули Николаевскую и Петропавловскую общины Синельниковского района. По информации Александра Ганжи, там повреждены частный дом, автомобиль и гараж.
Таким образом, за один вечер российские атаки повредили жилые дома и гражданские объекты сразу в нескольких районах Днепропетровской области. Информации о погибших или раненых в этом сообщении ОВА нет. Об этом 15 ноября сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
В течение дня 14 ноября российская армия нанесла почти 30 ударов по четырём районам Днепропетровской области. Враг применял беспилотники, артиллерию и ракеты, в результате атак один человек погиб, ещё 13 получили ранения.
С вечера 12 ноября российские войска обстреливали два района Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В Днепре в результате атаки возник пожар.