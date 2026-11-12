В Днепропетровской области в результате российских атак пострадали три человека

В течение дня 12 ноября российские захватчики более 40 раз наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

Ранения получили трое человек, все они проходят амбулаторное лечение.

В Никопольском районе под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазин и автобус.

В Чумаковской общине Днепровского района в результате атаки было разрушено агропредприятие, погибли около 20 коров.

Также россияне атаковали Зеленодольскую и Грушевскую общины Криворожского района. Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Источник: Александр Ганжа, глава Днепропетровской ОГА (Telegram).

Российские оккупанты продолжают наносить удары по электростанциям и сетям, через которые электроэнергия поступает в город.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил российскую атаку на Днепр, в результате которой погибли 15 человек, в том числе дети. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что это не единичный случай, а российские удары по украинским городам нарушают международное гуманитарное право.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

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