В Днепропетровской области в результате российских атак пострадали три человека
В течение дня 12 ноября российские захватчики более 40 раз наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Ранения получили трое человек, все они проходят амбулаторное лечение.
В Никопольском районе под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазин и автобус.
В Чумаковской общине Днепровского района в результате атаки было разрушено агропредприятие, погибли около 20 коров.
Также россияне атаковали Зеленодольскую и Грушевскую общины Криворожского района. Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
Источник: Александр Ганжа, глава Днепропетровской ОГА (Telegram).
Российские оккупанты продолжают наносить удары по электростанциям и сетям, через которые электроэнергия поступает в город.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил российскую атаку на Днепр, в результате которой погибли 15 человек, в том числе дети. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что это не единичный случай, а российские удары по украинским городам нарушают международное гуманитарное право.
Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.