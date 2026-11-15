Росія втратила ще 2230 військових у війні проти України

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 2230 військових. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 622 тисяч 860 осіб. Також українські захисники знищили десятки одиниць російської техніки та понад тисячу безпілотників.

За підрахунками Генштабу, йдеться про втрати російської армії з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2026-го. За останню добу до загального переліку додали ще 2230 військових.

Яку техніку втратила російська армія

Окрім особового складу, українські військові продовжують знищувати озброєння та техніку російської армії. Станом на 15 листопада загальні втрати РФ у цій категорії, за даними Генштабу, такі:

танки — 12 478 одиниць;

бойові броньовані машини — 25 784 (+34 за добу);

артилерійські системи — 52 401 (+46);

реактивні системи залпового вогню — 2274 (+1);

засоби протиповітряної оборони — 1756;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні роботизовані комплекси — 3150 (+10);

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 608 803 (+1272);

крилаті ракети — 5196;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 175 158 (+549);

спеціальна техніка — 4906 (+1).

За добу найбільше зросли показники втрат російських безпілотників, автомобільної техніки та артилерійських систем. Також Генштаб повідомив про знищення 34 бойових броньованих машин, 10 наземних роботизованих комплексів, однієї реактивної системи залпового вогню та одиниці спеціальної техніки.

У Генеральному штабі наголошують, що наведені цифри є орієнтовними. Уточнення даних про втрати російських військ триває. Про це 15 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

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