Россия потеряла ещё 2230 военнослужащих в войне против Украины

За последние сутки российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2230 военнослужащих. Общие потери личного состава РФ с начала полномасштабного вторжения, по данным Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 622 тысяч 860 человек. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц российской техники и более тысячи беспилотников.

По подсчётам Генштаба, речь идёт о потерях российской армии с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2026 года. За последние сутки в общий список добавили ещё 2230 военнослужащих.

Какую технику потеряла российская армия

Помимо личного состава, украинские военные продолжают уничтожать вооружение и технику российской армии. По состоянию на 15 ноября общие потери РФ в этой категории, по данным Генштаба, составляют:

танки — 12 478 единиц;

боевые бронированные машины — 25 784 (+34 за сутки);

артиллерийские системы — 52 401 (+46);

реактивные системы залпового огня — 2274 (+1);

средства противовоздушной обороны — 1756;

самолеты — 452;

вертолёты — 356;

наземные роботизированные комплексы — 3150 (+10);

беспилотники оперативно-тактического уровня — 608 803 (+1272);

крылатые ракеты — 5196;

корабли и катера — 35;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 175 158 (+549);

специальная техника — 4906 (+1).

За сутки больше всего выросли показатели потерь российских беспилотников, автомобильной техники и артиллерийских систем. Также Генштаб сообщил об уничтожении 34 боевых бронированных машин, 10 наземных роботизированных комплексов, одной реактивной системы залпового огня и единицы специальной техники.

В Генеральном штабе отмечают, что приведенные цифры являются ориентировочными. Уточнение данных о потерях российских войск продолжается. Об этом 15 ноября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

В пятницу, 13 ноября, на фронте зафиксировано 243 боевых столкновения. В частности, почти полсотни вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, также российские оккупанты пытались прорваться на Лиманском направлении.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

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