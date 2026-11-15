Россия потеряла ещё 2230 военнослужащих в войне против Украины
За последние сутки российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2230 военнослужащих. Общие потери личного состава РФ с начала полномасштабного вторжения, по данным Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 622 тысяч 860 человек. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц российской техники и более тысячи беспилотников.
По подсчётам Генштаба, речь идёт о потерях российской армии с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2026 года. За последние сутки в общий список добавили ещё 2230 военнослужащих.
Какую технику потеряла российская армия
Помимо личного состава, украинские военные продолжают уничтожать вооружение и технику российской армии. По состоянию на 15 ноября общие потери РФ в этой категории, по данным Генштаба, составляют:
- танки — 12 478 единиц;
- боевые бронированные машины — 25 784 (+34 за сутки);
- артиллерийские системы — 52 401 (+46);
- реактивные системы залпового огня — 2274 (+1);
- средства противовоздушной обороны — 1756;
- самолеты — 452;
- вертолёты — 356;
- наземные роботизированные комплексы — 3150 (+10);
- беспилотники оперативно-тактического уровня — 608 803 (+1272);
- крылатые ракеты — 5196;
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 175 158 (+549);
- специальная техника — 4906 (+1).
За сутки больше всего выросли показатели потерь российских беспилотников, автомобильной техники и артиллерийских систем. Также Генштаб сообщил об уничтожении 34 боевых бронированных машин, 10 наземных роботизированных комплексов, одной реактивной системы залпового огня и единицы специальной техники.
В Генеральном штабе отмечают, что приведенные цифры являются ориентировочными. Уточнение данных о потерях российских войск продолжается. Об этом 15 ноября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
В пятницу, 13 ноября, на фронте зафиксировано 243 боевых столкновения. В частности, почти полсотни вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, также российские оккупанты пытались прорваться на Лиманском направлении.