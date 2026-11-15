Росія атакувала Україну 132 дронами, зафіксовано влучання на 20 локаціях

У ніч проти 15 листопада російські війська запустили по Україні 132 безпілотники різних типів. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 106 із них, зокрема 61 реактивний дрон. Водночас на 20 локаціях зафіксували влучання, а кілька ударних безпілотників на ранок ще залишалися в повітряному просторі країни.

За даними військових, російська атака розпочалася о 18:00 у суботу, 14 листопада, і тривала вночі. Для ударів армія РФ використала 132 безпілотники. Серед них були ударні дрони Shahed, зокрема 78 реактивних, безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Звідки запускали російські безпілотники

Пуски дронів зафіксували з кількох напрямків на території Росії. Серед них — Брянськ, Орел, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Також безпілотники запускали з тимчасово окупованих територій України — з Гвардійського в Криму та Донецька.

Як працювала українська ППО

Російську атаку відбивали різні підрозділи Сил оборони України. До роботи залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 неділі, 15 листопада, українські захисники збили або подавили 106 ворожих безпілотників. Серед знешкоджених цілей були дрони Shahed, «Гербера» та апарати інших типів. Із них 61 безпілотник був реактивним.

Водночас повністю відбити атаку не вдалося. На 20 локаціях зафіксували влучання російських безпілотників. У Повітряних силах також повідомили, що на момент публікації кілька ударних дронів ще перебували в українському повітряному просторі. Бойова робота по них тривала. Таким чином, наведені цифри є попередніми: дані про кількість збитих і подавлених цілей можуть уточнюватися після завершення роботи протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

У ніч проти 13 листопада російські війська атакували Україну 117 ударними безпілотниками, з яких 80 вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Влучання ворожих цілей зафіксували на 24 локаціях.

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