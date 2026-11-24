Увечері 24 листопада російські війська атакували безпілотниками одне з підприємств у Новгороді-Сіверському Чернігівської області. У місті пролунали три вибухи, після яких на території підприємства спалахнула пожежа. Інформацію про пошкодження та можливих постраждалих наразі уточнюють.

За його словами, вибухи пролунали в період із 20:43 до 20:57. У цей час російські війська атакували місто безпілотниками. Якого саме типу були дрони, поки що встановлюють. «Сьогодні ввечері, 24 листопада, у проміжку з 20:43 до 20:57, у місті Новгород-Сіверський зафіксовано три вибухи внаслідок атаки ворожих БпЛА (тип наразі встановлюється). Під атакою опинилося одне з місцевих підприємств, унаслідок вибухів спалахнула пожежа», – зазначив Селіверстов.

Наразі відповідні служби з'ясовують, наскільки сильно пошкоджене підприємство та чи є постраждалі внаслідок удару. Інформацію обіцяють уточнити. Про атаку повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов у Facebook.

Російські війська вдень 24 листопада атакували безпілотником цивільну інфраструктуру міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та приміщення магазину.

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