0:00 / 0:00

У Золочівській громаді Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по цивільному автомобілю сьогодні, 25 листопада, загинули двоє людей.

«Ворог атакував БПЛА цивільний автомобіль у Золочівській громаді», — зазначив очільник ОВА.

За його інформацією, згорілий автомобіль виявили на узбіччі дороги Миронівка — Довжик. Усередині транспортного засобу перебували тіла двох людей, які, ймовірно, були місцевим подружжям.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Телеграмі.

25 листопада російські військові протягом дня понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів поранення дістав чоловік.

Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Читай нас у