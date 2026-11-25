В Золочевской общине Харьковской области в результате удара российского беспилотника по гражданскому автомобилю сегодня, 25 ноября, погибли два человека.

«Враг атаковал БПЛА гражданский автомобиль в Золочевской общине», — отметил глава ОГА.

По его информации, сгоревший автомобиль обнаружили на обочине дороги Мироновка — Довжик. Внутри транспортного средства находились тела двух человек, которые, вероятно, были местной супружеской парой.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

25 ноября российские военные в течение дня более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов ранения получил мужчина.

Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали беспилотником объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы, сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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