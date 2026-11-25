Российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Золочевской общине Харьковской области, в результате чего погибли два человека.

Сгоревшую машину обнаружили на обочине дороги Мироновка — Довжик, сообщил 25 ноября начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Внутри автомобиля обнаружили тела двух человек — предположительно, местной супружеской пары. На месте атаки работают профильные специалисты.

Источник: сообщение начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали беспилотником объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы.

В результате российского нападения в ночь на 25 ноября было повреждено здание гостиницы-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. Жильцы не пострадали.

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