Уничтожение Украиной автомобильной части Крымского моста нанесло серьёзный репутационный удар по Москве накануне визита Владимира Путина в Китай на трёхстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом и стало тактическим ответом на российские удары по Северному и Южному мостам в Киеве. Однако оно имеет ограниченные военные последствия для РФ

Об этом говорится в отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

В то же время фактический ущерб для военной логистики РФ, вероятно, ограничится югом Украины — наиболее остро его ощутят российские группировки в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, тогда как поставки в Донецкую и Луганскую области преимущественно осуществляются по железной дороге непосредственно из России.

Аналитики отмечают, что РФ ещё в первые годы полномасштабной войны существенно сократила использование автомобильного моста для военных нужд, а к 2024 году прекратила перевозку по нему большинства военных грузов. Уцелевшая железнодорожная ветка моста, которая также подверглась дополнительным ударам, имеет ограниченную пропускную способность и не может взять на себя весь грузопоток на фоне фактически выведенных из эксплуатации паромов, а объездная сухопутная трасса Р-280 («Новороссия») постоянно подвергается атакам украинских дронов, что вызывает пробки и удорожание логистики.

Кроме того, обрушившийся пролет и обломки на мелководье Керченского пролива блокируют проход крупных судов и лишают Россию возможности использовать зерновые терминалы в оккупированных Бердянске и Мариуполе. Несмотря на эти трудности, эксперты RUSI считают, что из-за централизованного распределения ресурсов Москва скорее допустит временное истощение сил на юге перед их передислокацией, а масштабная интеграция оккупированных территорий в экономику РФ свидетельствует о низкой вероятности согласия Кремля на их возвращение в рамках нынешних переговоров.

Источник: отчет Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Крымский мост может не заработать полноценно до конца войны.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке, произошло обрушение автомобильной арки переправы в воду.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным «Мадяр» опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для нанесения удара по Керченскому мосту 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.

Российское техническое сообщество интересует, откуда у украинской стороны появилась стабильная связь в Крыму во время операции в ночь на 17 ноября.

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