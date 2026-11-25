Норвежец с позывным «Фенрир» приехал в Украину, не имея никакого военного опыта. Теперь, спустя чуть больше года службы, он командует международным отделением первой роты 60-й бригады. Мужчина говорит, что решил присоединиться к борьбе из-за стремления защищать свободу, а история оккупации Норвегии во время Второй мировой войны только укрепила его убеждения.

До приезда в Украину «Фенрир» работал на строительстве в Норвегии. Военной службы он никогда не проходил и не имел боевого опыта. Однако мысль отправиться в Украину не покидала его почти два года. За это время он обдумывал решение и готовился к поездке.

Прежде чем отправиться в путь, норвежец уладил все дела дома, уволился с работы и несколько месяцев занимался физической подготовкой. Также он связался с украинским рекрутинговым центром и согласовал дату приезда. После этого мужчина отправился в Украину. «До приезда в Украину у меня не было никакого военного опыта. Работал на строительстве», — рассказывает военный.

За чуть больше года службы он прошел путь от новичка без армейского опыта до командира интернационального отделения первой роты 60-й бригады. Многое пришлось изучать уже во время службы. В то же время прежняя профессия оказалась полезной и на фронте. По словам «Фенрира», военным постоянно нужно что-то строить, ремонтировать и обустраивать. Поэтому навыки, которые он приобрел на гражданской работе, пригодились в армии. Хотя военному делу пришлось учиться практически с нуля, мужчина постепенно освоил новые обязанности и получил командирскую должность.

Почему норвежец решил воевать за Украину

Главной причиной своего приезда «Фенрир» называет не желание сделать военную карьеру. Для него это прежде всего борьба за свободу. Именно это убеждение, говорит мужчина, не давало ему покоя на протяжении почти двух лет. «Моя мотивация приехать заключается в том, что я должен бороться за свободу», — объясняет он.

Важную роль в его решении сыграла и история его собственной семьи. В Норвегии хорошо помнят Вторую мировую войну, а среди родственников «Фенрира» были военные, которые сражались против нацистской Германии. С детства он слышал рассказы об этих событиях и о том, как его страна пережила немецкую оккупацию. Теперь норвежец проводит параллели между прошлым своей страны и тем, что происходит в Украине. Он видит сходство между борьбой норвежцев против оккупантов в годы Второй мировой войны и сопротивлением украинцев российскому вторжению.

Как это решение восприняли родные

«Фенрир» рассказывает, что его решение поддержали и друзья, и семья. В то же время близкие понимали, что служба в Украине сопряжена с большим риском. Ведь мужчина отправлялся в страну, где идет полномасштабная война и где каждый день военные сталкиваются с опасностью.

Несмотря на это, он не отказался от своего намерения. Для него важность борьбы за свободу перевесила страх перед возможными последствиями. «Но ты борешься за свободу. А свобода имеет свою цену», — говорит «Фенрир».

Так норвежец объясняет свой выбор — оставить привычную жизнь, работу и дом, чтобы присоединиться к защите Украины. Человек, который еще недавно работал на стройке и не имел военного опыта, теперь командует интернациональным отделением украинской бригады.

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