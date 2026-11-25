Норвежець із позивним «Фенрір» приїхав до України, не маючи жодного військового досвіду. Тепер, після трохи більше ніж року служби, він командує інтернаціональним відділенням першої роти 60-ї бригади. Чоловік каже, що вирішив долучитися до боротьби через прагнення захищати свободу, а історія окупації Норвегії під час Другої світової війни лише зміцнила його переконання.

До приїзду в Україну «Фенрір» працював на будівництві в Норвегії. Військової служби ніколи не проходив і не мав бойового досвіду. Проте думка вирушити до України не полишала його майже два роки. За цей час він обмірковував рішення та готувався до поїздки.

Перш ніж вирушити, норвежець владнав усі справи вдома, звільнився з роботи та кілька місяців займався фізичною підготовкою. Також він зв’язався з українським рекрутинговим центром і погодив дату приїзду. Після цього чоловік вирушив до України. «До приїзду в Україну я не мав жодного військового досвіду. Працював у будівництві», — розповідає військовий.

За трохи більше ніж рік служби він пройшов шлях від новачка без армійського досвіду до командира інтернаціонального відділення першої роти 60-ї бригади. Багато чого довелося вивчати вже під час служби. Водночас попередня професія виявилася корисною і на фронті. За словами «Фенріра», військовим постійно потрібно щось будувати, ремонтувати й облаштовувати. Тож навички, які він здобув на цивільній роботі, стали в пригоді в армії. Хоча військової справи довелося навчатися практично з нуля, чоловік поступово опанував нові обов’язки й отримав командирську посаду.

Чому норвежець вирішив воювати за Україну

Головною причиною приїзду «Фенрір» називає не бажання зробити військову кар’єру. Для нього це насамперед боротьба за свободу. Саме це переконання, каже чоловік, не давало йому спокою протягом майже двох років. «Моя мотивація приїхати полягає в тому, що я повинен боротися за свободу», — пояснює він.

Важливу роль у його рішенні відіграла й історія власної родини. У Норвегії добре пам’ятають Другу світову війну, а серед рідних «Фенріра» були військові, які боролися проти нацистської Німеччини. З дитинства він чув розповіді про ті події та про те, як його країна пережила німецьку окупацію. Тепер норвежець проводить паралелі між минулим своєї держави та тим, що відбувається в Україні. Він бачить схожість між боротьбою норвежців проти окупантів у роки Другої світової війни та опором українців російському вторгненню.

Як рішення сприйняли рідні

«Фенрір» розповідає, що його рішення підтримали і друзі, і родина. Водночас близькі розуміли, що служба в Україні пов’язана з великим ризиком. Адже чоловік вирушав до країни, де триває повномасштабна війна, і де щодня військові стикаються з небезпекою.

Попри це, він не відмовився від свого наміру. Для нього важливість боротьби за свободу переважила страх перед можливими наслідками. «Але ти борешся за свободу. А свобода має свою ціну», — говорить «Фенрір».

Так норвежець пояснює свій вибір — залишити звичне життя, роботу та дім, щоб долучитися до захисту України. Людина, яка ще недавно працювала на будівництві й не мала військового досвіду, тепер командує інтернаціональним відділенням української бригади.

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