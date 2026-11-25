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У ніч на середу, 25 листопада, Сили оборони України завдали ударів по Куйбишевському НПЗ у Самарі та Сизранському НПЗ у Сизрані, де внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі.

На Куйбишевському заводі структури «Роснефть» потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установку риформінгу й два резервуари, а на Сизранському НПЗ попередньо уражено установки АВТ-6, очищення сірки, каталітичного риформінгу, гідроочищення, ізомеризації та пошкоджено два резервуари.

Крім того, у військовому командуванні уточнили результати попередніх атак по паливній інфраструктурі в Ростовській області: після удару 23 листопада зупинив роботу Новошахтинський НПЗ, а після ударів 16 листопада на нафтобазі ТОВ «Флеш Енерджі» в Азові знищено два та пошкоджено чотири резервуари, тоді як на нафтобазі «Азовська-3» знищено чотири й пошкоджено п’ять резервуарів.

Джерело: повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

У ніч проти 25 листопада вибухи пролунали в районі кількох промислових об’єктів. Під ударом опинилися Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.

Безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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