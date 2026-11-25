В ночь на среду, 25 ноября, Силы обороны Украины нанесли удары по Куйбышевскому НПЗ в Самаре и Сизранскому НПЗ в Сизране, где в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

На Куйбышевском заводе структуры «Роснефть» мощностью около 7 млн тонн нефти в год были повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и два резервуара, а на Сизранском НПЗ предварительно пострадали установки АВТ-6, очистки серы, каталитического риформинга, гидроочистки, изомеризации, а также повреждены два резервуара.

Кроме того, в военном командовании уточнили результаты предыдущих атак по топливной инфраструктуре в Ростовской области: после удара 23 ноября остановил работу Новошахтинский НПЗ, а после ударов 16 ноября на нефтебазе ООО «Флеш Энерджи» в Азове уничтожено два и повреждено четыре резервуара, тогда как на нефтебазе «Азовская-3» уничтожено четыре и повреждено пять резервуаров.

Источник: сообщение Генерального штаба ВСУ.

В ночь на 25 ноября взрывы прогремели в районе нескольких промышленных объектов. Под ударом оказались Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, а также, предположительно, нефтеперекачивающая станция.

Беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтотранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

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