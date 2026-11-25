11月25日周三凌晨，乌克兰国防军对萨马拉的库伊比舍夫炼油厂和西兹兰的西兹兰炼油厂发动了袭击，袭击导致两处发生大规模火灾。

在隶属于“俄罗斯石油公司”的库伊比舍夫炼油厂（年产能约700万吨原油），AVT-4和AVT-5原油初级加工装置、重整装置以及两个储油罐遭到破坏， 而在西兹拉纳炼油厂，据初步报告，AVT-6装置、脱硫装置、催化重整装置、加氢净化装置和异构化装置均遭破坏，另有两个储油罐受损。

此外，军事指挥部还详细说明了此前针对罗斯托夫州燃料基础设施袭击的结果： 11月23日的袭击导致新沙赫京炼油厂停产；11月16日对阿佐夫“Flash Energy”有限责任公司油库的袭击摧毁了两个储油罐并损坏了四个， 而在“亚速-3”油库，有4个储油罐被摧毁，5个受损。

来源：乌克兰武装部队总参谋部通报。

11月25日凌晨，数处工业设施附近传出爆炸声。新库伊比舍夫斯克炼油厂和西兹兰炼油厂遭到袭击，此外，据推测还有一座输油站也受到袭击。

无人机对俄罗斯石油运输基础设施的关键设施之一发动了一系列打击。袭击“卡列基诺”石油转运站后，现场发生火灾。

此前，乌克兰总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一以及位于彼尔姆的卢克石油炼油厂均遭到打击。

此外，在11月23日凌晨，乌克兰国防军还对俄罗斯联邦罗斯托夫州的新沙赫京斯克石油产品厂发动了袭击。该企业发生的大规模火灾甚至被卫星记录下来。

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