11月25日，乌克兰国防部情报总局的远程武器操作员摧毁了一套俄罗斯的多功能空天防御侦察与信息综合系统（МРИК-ВКО）。 该系统位于俄罗斯联邦斯摩棱斯克州，用于监视空域和外层空间。

该俄罗斯系统能够探测到距离远达2500公里的巡航导弹和低可探测性飞行器。

据乌克兰情报部门称，该系统能够探测到雷达反射率较低的飞行器，以及距离达2500公里的巡航导弹。 俄军利用获取的情报来保障防空和反导系统的运行。

此前，OSINT资源曾报道称，11月21日，俄罗斯联邦第821号太空情报总中心的无线电技术节点遭到袭击。 据初步数据显示，此次袭击由30多架喷气式无人机实施，雷达站和指挥部均遭受严重破坏。

正是该综合体为俄罗斯防空和反导部队提供空中及太空态势情报。因此，其被摧毁削弱了俄罗斯及时探测导弹威胁的能力。

乌克兰国防部总情报局通报了这一消息。

乌克兰国防部情报总局“幽灵”特种部队的战士们对俄罗斯占领军的高价值目标实施了一系列成功的打击。

总情报局特种部队在苏梅州开展了一项为期七周、代号为“切布雷奇纳”的行动。 在此期间，乌克兰士兵挫败了俄军的进攻计划，清剿了642公顷的区域，并消灭了超过百名占领军。另有29名俄军士兵被俘。

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