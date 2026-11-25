乌克兰重申，已做好准备进行大规模战俘交换，并将本国的男、女捍卫者接回祖国。

协调总部强调，乌克兰方面仍在为接回所有被俄罗斯俘虏的公民而持续努力。

“乌克兰一直在持续努力，争取让所有被俄罗斯俘虏的公民返回家园。我们进行交换的意愿始终如一——我们愿意采取具体措施，让乌克兰的男、女捍卫者们平安回家，”协调指挥部在声明中表示。

会谈期间，德米特罗·乌索夫还特别提及了俄罗斯战俘在乌克兰营地中的生活条件。他表示，这些条件符合国际人道主义法的要求。

“乌克兰作为一个文明的法治国家，恪守国际人道主义法的规定。这里为你们提供了所有应有的收容条件。你们有机会工作、休息并与外界保持联系，”乌索夫指出。

11月13日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基宣布，已与俄罗斯就进行最大规模的战俘交换达成协议。他在与美国总统代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳会晤后发表了这一声明。 据这位国家元首称，该协议是在美方同意下达成的。

随后，在11月17日，泽连斯基表示，乌克兰准备在未来几周内进行交换。同时，具体实施时间将取决于俄方采取的行动以及美国代表与俄方的沟通情况。

因此，乌克兰方面确认已做好交换准备，但具体时间目前仍取决于后续协商结果。

负责战俘事务协调指挥部的秘书德米特里·乌索夫在拘留营会见俄罗斯战俘时作出了上述表态。

乌克兰和俄罗斯正在就新一轮大规模战俘交换进行谈判，计划在此框架内遣返超过一千名公民。双方目前仍在商定交换的最终人数。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，乌克兰与俄罗斯之间的战俘交换协商进程已进入最后阶段。据他称，目前两国情报部门正在核对可纳入交换名单的人员名单。

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