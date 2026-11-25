Ukraina potwierdza gotowość do przeprowadzenia zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców wojennych oraz sprowadzenia do domu swoich obrońców i obrończyń.

W Sztabie Koordynacyjnym podkreślono, że strona ukraińska nadal pracuje nad powrotem wszystkich obywateli przebywających w rosyjskiej niewoli.

„Ukraina konsekwentnie pracuje nad sprowadzeniem wszystkich swoich obywateli z rosyjskiej niewoli. Gotowość do wymiany pozostaje niezmienna – jesteśmy otwarci na konkretne działania mające na celu sprowadzenie ukraińskich obrońców i obrończyń do domu” – czytamy w komunikacie Sztabu Koordynacyjnego.

Podczas spotkania Dmytro Usow zwrócił również uwagę na warunki pobytu rosyjskich jeńców wojennych w ukraińskim obozie. Według niego odpowiadają one wymogom międzynarodowego prawa humanitarnego.

„Ukraina, jako cywilizowane państwo prawa, przestrzega wymogów międzynarodowego prawa humanitarnego. Stworzono tu dla was wszystkie odpowiednie warunki pobytu. Macie możliwość pracy, odpoczynku i utrzymywania kontaktu ze światem zewnętrznym” – zaznaczył Usow.

13 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o porozumieniu z Rosją w sprawie przeprowadzenia największej wymiany jeńców wojennych. Oświadczył o tym po spotkaniu z przedstawicielami prezydenta USA – Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według głowy państwa porozumienie zostało osiągnięte za zgodą strony amerykańskiej.

Następnie, 17 listopada, Zełenski oświadczył, że Ukraina jest gotowa przeprowadzić wymianę już w najbliższych tygodniach. Jednocześnie terminy jej realizacji będą zależały od działań strony rosyjskiej oraz komunikacji przedstawicieli USA z tą stroną.

W ten sposób strona ukraińska potwierdza gotowość do wymiany, jednak jej konkretne terminy zależą na razie od dalszych ustaleń.

Oświadczył to sekretarz Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi Dmytro Usow podczas spotkania z rosyjskimi jeńcami w obozie przetrzymywania.

Ukraina i Rosja prowadzą negocjacje w sprawie nowej, szeroko zakrojonej wymiany jeńców, w ramach której planują zwrócić ponad tysiąc obywateli. Strony wciąż uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że proces uzgadniania wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją znajduje się na końcowym etapie. Według niego służby specjalne obu krajów przeprowadzają obecnie weryfikację list osób, które mogą zostać uwzględnione w wymianie.

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